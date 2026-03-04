Ludwigsburg: Fußgängerin wird bei Unfall lebensgefährlich verletzt

1 Die Polizei ordnete eine Blutentnahme bei dem 85-Jährigen an (Symbolbild). Foto: Imago/Eibner

Eine 66-Jährige ist in Ludwigsburg beim Überqueren der Eglosheimer Straße von einem 85-jährigen Autofahrer erfasst worden. Die Staatsanwaltschaft fordert nun ein Unfallgutachten.











Eine Fußgängerin schwebt in Lebensgefahr, nachdem sie am Dienstag in Ludwigsburg von einem Auto erfasst worden ist. Wie die Polizei mitteilt, hatte die 66-Jährige gegen 16 Uhr die Eglosheimer Straße in Richtung der Robert-Bosch-Straße überqueren wollen, wofür sie eine Verkehrsinsel nutzte. Von dieser aus trat sie wohl auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten, und wurde vom Mercedes eines 85-Jährigen erfasst.

Staatsanwaltschaft ordnet Gutachten an

Während der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 85-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab aber lediglich einen Wert von 0,1 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zudem forderte die Staatsanwaltschaft zusätzlich ein Verkehrsunfallgutachten an.