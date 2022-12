1 Hanf ist vielseitig nutzbar – auch als Rauschmittel. Foto: Michael Käfer

Die Polizei hat am Dienstagmorgen bei einer groß angelegten Durchsuchungsaktion mit Nutzhanfblüten befüllte Automaten sichergestellt, die für jedermann zugänglich waren.















Das war wohl eine nicht so blendende Geschäftsidee: Zwei 39- und 34 Jahre alte Männer stehen im Verdacht, in Ludwigsburg, Stuttgart, Neckarsulm und Weinstadt jeweils einen Automaten aufgestellt zu haben, der mit Cannabisprodukten in Form von Nutzhanfblüten befüllt war. Diese enthalten, wenn auch nur in geringem Umfang, den Wirkstoff THC, der zu Rauschzwecken missbraucht werden kann. Deshalb ist der gewerbliche Vertrieb auch von Nutzhanf an Endabnehmer schon bei relativ geringen Mengen strafbar.

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Automaten entfernt und die Wohn- und Geschäftsräume der beiden Männer durchsucht. Die Beamten fanden dort einen weiteren, leeren Automaten, eine Schreckschusswaffe, Bargeld, Kommunikationsmittel sowie schriftliche und digitale Firmenunterlagen und stellten alles als Beweismittel sicher. Die beiden Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum Umfang der illegalen Geschäfte dauern noch an.