Coronavirus in Baden-Württemberg Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter – Wert in einem Kreis über 650

Im Südwesten steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter an. In einem Kreis liegt der Wert bei 651,2 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.