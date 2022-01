Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis 22-Jähriger raucht unverhohlen Joint am Steuer

Ein 22-jähriger Autofahrer fährt am Donnerstagmorgen durch Weinheim und raucht in aller Seelenruhe einen Joint am Steuer. Dabei hält er ihn im stockenden Verkehr mehrfach aus dem Fenster. Eine Zeugin bemerkt dies und ruft die Polizei.