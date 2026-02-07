1 Auch als sie den Betrug entdeckte, hing Anja Kaufmann noch an dem Love Scammer. Foto: Andy Reiner

Opfer von Love Scamming verlieren teils zehntausende Euro an Menschen, die es nicht gibt. Der Fall von Anja Kaufmann aus Nürtingen zeigt, wie schnell man in diesen Sog geraten kann.











Sie hat nur den letzten Chat behalten. Es ist im Winter 2024, in diesen unwirklichen Tagen zwischen den Jahren. Da schreibt der Love Scammer noch einmal. Okay, er sei nicht Michael Oliver, gut situierter Witwer Anfang 50 aus Portland, Oregon – das habe sie ja durchschaut –, sondern ein armer Schlucker aus Nigeria. 21 Jahre alt, ohne Familie und Chancen. Gut Englisch könne er, aber die Armut lasse ihm nichts anderes, als Europäerinnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Zehn Prozent bekomme er von dem, was er für die Bande im Hintergrund eintreibe. „Wenn ich dir die Wahrheit sage, hilfst du mir dann? Versprich es“, schreibt er. Da versteht Anja Kaufmann, dass noch immer keine Ruhe ist auf beiden Seiten. „Ich kann dich nicht retten“, antwortet sie. Dann blockiert sie die Nummer. Dieses Mal zum letzten Mal.