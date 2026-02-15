Experte warnt: „Plötzlich gibt es Nacktfotos von einem“

1 „Es kann jeden treffen“, sagt Ralf Brenner vom Weißen Ring. Foto: privat/dpa

Der ehemalige Polizist und heutige Opferschützer Ralf Brenner erzählt, wer auf Liebesbetrüger im Internet hereinfällt und wie man sich schützt.











„Das könnte mir nicht passieren!“, sagen viele, wenn sie von Love Scamming hören, also von Liebesbetrug im Internet. „Falsch!“, sagt Ralf Brenner, der als Kriminalpolizist und heutiger Opferschützer erlebt hat, wie leicht Menschen in diese Falle tappen können und teils zehntausende Euro an Menschen überweisen, die es gar nicht gibt. Was rät er Betroffenen und Angehörigen?