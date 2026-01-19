Love is Blind: „Es war Liebe auf das erste Wort“ – Neckartailfingerin heiratet in Netflix-Show
1
Jessica und Konstantin sehen sich nach ihrer Verlobung zum ersten Mal. Foto: Netflix

Jessica Streifling aus Neckartailfingen (Kreis Esslingen) hat bei der Netflix-Show „Love is Blind“ mitgemacht – und die Liebe gefunden. Wie es ist, jemanden zu daten, ohne ihn zu sehen.

Jessica Maierhöfer aus Neckartailfingen (Kreis Esslingen) stehen die Tränen in den Augen, als Konstantin Streifling auf die Knie geht und sie fragt, ob sie ihn heiraten möchte. „Das Schicksal hat mich zu dir geführt und für mich gibt es kein anderes Wort als ‚Ja’“, erwidert sie überglücklich. Die beiden sind verlobt – haben sich aber noch nie gesehen. Über mehrere Tage haben sie sich kennengelernt, zwischen ihnen eine undurchsichtige Leinwand. Sie konnten sich nicht sehen, nur hören.

