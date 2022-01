1 Ein Lottospieler aus Stuttgart setzte bei der Ziehung am Mittwoch auf die richtigen Zahlen. Nur die Superzahl stimmte nicht mit den Gewinnzahlen überein (Symbolfoto). Foto: dpa/Tom Weller

Ein noch unbekannter Lottospieler aus Stuttgart darf sich über einen Gewinn von mehr als einer halben Million Euro freuen. Bei der Mittwochsziehung räumte außerdem noch ein weiterer Tipper aus Baden-Württemberg ab.















Stuttgart - Durch sechs Richtige bei der Mittwochsziehung haben zwei Lottospieler aus Baden-Württemberg mehr als eine halbe Million Euro gewonnen. Wie Lotto Baden-Württemberg in einer Mitteilung schreibt, sind die Tipper noch nicht bekannt, da sie ihre Spielscheine anonym in einer Annahmestelle abgegeben haben. Fest steht aber, wo die Scheine gekauft wurden: in Stuttgart und im Kreis Karlsruhe.

Die beiden Tipper aus dem Südwesten hatten am Mittwoch mit 10, 16, 32, 33, 38 und 48 auf die richtigen Gewinnzahlen gesetzt. Lediglich die Superzahl 4 fehlte. Beim Glückspilz aus Stuttgart reichten sogar nur zwei gespielte Felder für den Gewinn. Ein glückliches Händchen mit sechs Richtigen bewiesen bundesweit noch zwei weitere Spieler.

515.072,20 Euro für jeden

Die Gewinnsumme wird geteilt, wodurch jeder Tipper 515.072,20 Euro steuerfrei ausbezahlt bekommt, sobald die gültige Spielquittung vorlegt wurde. Diese können die Gewinner aus Baden-Württemberg in jeder Lotto-Annahmestelle im Südwesten oder direkt in der Stuttgarter Zentrale einreichen.

Erst zum Jahreswechsel hatte die Silvester-Lotterie sieben Baden-Württemberger zu Millionären gemacht. Der Raum Stuttgart räumte hier abermals ab. Die Gewinner kamen unter anderem aus Stuttgart, Esslingen sowie den Kreisen Böblingen und Rems-Murr.