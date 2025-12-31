Lottogewinner: Eine Silvester-Million geht in den Kreis Esslingen

1 Bereits Anfang Dezember seien alle Lose für das Gewinnspiel Silvester-Millionen vergriffen gewesen. Foto: dpa

Den im Kreis Esslingen vermutlich besten Rutsch ins neue Jahr 2026 hatte ein Lottospieler. Er räumte bei der Verlosung Silvester-Millionen den Höchstgewinn von einer Million Euro ab.

Insgesamt zwölf Spieler durften sich in Baden-Württemberg über einen Gewinn in Millionenhöhe freuen. Die übrigen Spieler kommen aus:

•Kreis Rastatt

•Kreis Ludwigsburg

•Schwarzwald-Baar-Kreis

•Zollernalbkreis

•Ostalbkreis

•Ortenaukreis

•Kreis Göppingen

•Kreis Böblingen

•Kreis Sigmaringen

Zusätzlich dürfen sich laut Mitteilung der Toto-Lotto GmbH zwölf weitere Tipperinnen und Tipper aus dem Südwesten über jeweils 100 000 Euro freuen. Die stammen allerdings allesamt nicht aus dem Kreis Esslingen.

„So viele Millionengewinne gab es bei einer Lotterie von Lotto Baden-Württemberg an einem Tag noch nie. Gleich zwölf Glückspilze aus dem Südwesten haben ihre Chance bei den Silvester-Millionen genutzt und den Hauptgewinn abgeräumt. Für sie werden nun Träume wahr. Einen besseren Start ins neue Jahr kann man sich nicht wünschen“, wird Lotto-Geschäftsführer Paul Nemeth in der Mitteilung zitiert.

Weiß der Gewinner im Kreis Esslingen wohl schon von seinem Glück?

Die Ziehung der Gewinnzahlen fand laut der Lotto GmbH am Mittwoch, 31. Dezember, unter notarieller Aufsicht in der Zentrale von Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart statt. Bereits Anfang Dezember seien alle Lose für das Gewinnspiel vergriffen gewesen.

Ob der Gewinner bereits von seinem Glück weiß, ist noch nicht bekannt. Nur wer über die Lotto-App teilgenommen hat, werde direkt informiert. Wer ein Los gekauft hat, müsse selbst die Nummern kontrollieren und brauche zwingend die Spielerquittung, um den steuerfreien Gewinn auch zu kassieren.