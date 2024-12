Zwei Lottospieler oder Tippgemeinschaften aus dem Ruhrgebiet und Rheinland-Pfalz haben den mit 120 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot geknackt. Das teilte Westlotto in Münster am Freitagabend nach der Ziehung in Helsinki mit.











