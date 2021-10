Neue Züge auf der Gäubahn Im Stundentakt von Stuttgart nach Zürich

Am Hauptbahnhof wurde am Montag ein neuer Intercity als Doppelstockzug in Betrieb genommen. Die Züge fahren aber nur bis 2025 bis zum Hauptbahnhof. Danach soll in Stuttgart-Vaihingen vorerst Endstation sein.