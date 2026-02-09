„Orgel in der Villa Berg war 50 Jahre nicht in Betrieb“ - Verfall und neue Hoffnung

Nicole Golombek 08.02.2026 - 08:00 Uhr , aktualisiert am 09.02.2026 - 12:15 Uhr

Lost Place oder Neubeginn – Eindrücke aus der einsamen Villa Berg

17 Verlassen seit Jahrzehnten – wie es im Inneren der einst prächtigen Stuttgarter Villa Berg aussieht, zeigen Bildergalerie und Video. Foto: Golombek

Graffiti an der Wand, Wellen im Parkett – wird die Villa Berg ein Lost Place? Wie es im Inneren des seit 20 Jahren leer stehenden Prachtbaus aussieht, zeigt ein exklusiver Rundgang.











Und irgendwann ertönen ziemlich heitere Töne wie aus dem Nichts. Orgelmusik, aber nicht wie im Geisterschloss. Eher wie im Beatclub, ein Swingen, eine Füßewipp- und Fingerschnipp-Melodie hallt durch die über 170 Jahre alte Villa Berg im Stuttgarter Osten. Die Musik schwebt die geschwungene, mit Linoleum belegte Treppe aus den 50er Jahren hinauf bis in die leer geräumten Büros im Obergeschoss.