Lost Places in Stuttgart: Lost Place oder Neubeginn – Eindrücke aus der schaurig-schönen Villa Berg
28
Verrammelte Rotunde – aktuell sind 110,2 Millionen Euro für die Sanierung der Villa Berg in Stuttgart eingeplant, ein Baubeschluss ist noch nicht erfolgt. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Graffiti an der Wand, Wellen im Parkett – wird die Villa Berg ein Lost Place? Wie es im Inneren des seit 20 Jahren leer stehenden Prachtbaus aussieht, zeigt ein exklusiver Rundgang.

Und irgendwann ertönen ziemlich heitere Töne wie aus dem Nichts. Orgelmusik, aber nicht wie im Geisterschloss. Eher wie im Beatclub, ein Swingen, eine Füßewipp- und Fingerschnipp-Melodie hallt durch die über 170 Jahre alte Villa Berg im Stuttgarter Osten. Die Musik schwebt die geschwungene, mit Linoleum belegte Treppe aus den 50er Jahren hinauf bis in die leer geräumten Büros im Obergeschoss.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.