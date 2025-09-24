Verlassen, überwuchert, verrottet - US-Offizierscasino wird zum Lost Place
16
Verfällt zusehens: Das ehemalige Offizierscasino in der Rommelstraße auf dem Hallschlag in Stuttgart Bad Cannstatt. Foto: Uli Nagel

Das 115 Jahre alte Prachtgebäude in Stuttgart steht seit 2012 leer und sein Zustand wird immer erbärmlicher. Warum will die Stadt das Städtebaujuwel nicht kaufen?

Auf dem Hallschlag hat sich in den vergangenen Jahren vieles zum Positiven verändert. Großen Anteil daran hat die Umnutzung der denkmalgeschützten Reiterkaserne. Doch in diesem Zusammenhang haben sich Stuttgarts Stadtplaner und Landschaftsarchitekten an einem Thema die Zähne ausgebissen: die Sanierung des Offizierscasinos an der Rommelstraße im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt, das gegenüber dem Haupteingang der ehemaligen Kaserne liegt und seit 2012 leer steht.

