Mythos Bopserhöhlen - Lost Place mitten Stuttgart ist jetzt verfüllt

Mythos Bopserhöhlen – warum die Stadt die alten Gewölbe jetzt verfüllt hat

1 Die wohl letzte Aufnahme aus dem Innern der Bopserhöhlen – das Tiefbauamt hat sie vor dem Verfüllen angefertigt. Foto: Stadt Stuttgart

Alle paar Jahrzehnte wurden sie entdeckt – und wieder vergessen. Unter dem Bopser gab es bis vor kurzem gewaltige Höhlen. Wie sie entstanden und warum sie jetzt zugeschüttet wurden.











﻿Lange Zeit und erstaunlicherweise immer wieder war die Existenz der Bopserhöhlen mehr eine Legende als eine Gewissheit. Zum ersten Mal verlässlich dokumentiert wurden sie 1939. Fast hätte es damals ein Unglück gegeben, als sich am oberen Bopserweg beim Ausheben eines Grabens für eine Wasserleitung plötzlich der Untergrund auftat.