13 Wiederbelebt: das Hotel Waldlust in Freudenstadt. Foto: sto/Stolterfoht

Zwischen Freudenstadt und Baden-Baden sind reihenweise aufgegebene Hotels zu finden. An der Schwarzwaldhochstraße zeigt sich neben Verfall aber auch Kreativität. Bestes Beispiel: das Hotel Waldlust.















Der Kühlschrank-Effekt kann auch das Gegenteil bewirken. Statt längerer Haltbarkeit kommt es dadurch mancherorts zum beschleunigten Verfall. Zu beobachten ist das im Schwarzwald – dort, wo sich der Winter immer noch von seiner rauen Seite zeigen kann. Gerade den leer stehenden Gebäuden in Baden-Württembergs höchster Gegend setzt die Jahreszeit besonders zu. Was nicht geheizt wird, verkommt. Die Feuchtigkeit kann gerade jetzt wieder ungebremst in Balken und Wände schleichen und sie von innen zersetzen.