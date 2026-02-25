Lost Place oder „Gasometer“-Events für Stuttgart?
Der mehr als 100 Meter hohe Gaskessel ist ein Kulturdenkmal und gilt als eines der Wahrzeichen der Landeshauptstadt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

An Ideen für den stillgelegten Gaskessel in Stuttgart-Ost mangelt es nicht. Doch das markante Industriedenkmal versperrte sich bisher allen Visionen. Das hat verschiedene Gründe.

Im August 2021 endete in der Landeshauptstadt eine Ära: Der mehr als 100 Meter hohe Gaskessel an der Talstraße spielte für die Stuttgarter Gasversorgung keine Rolle mehr und wurde von Netze BW – Verteilnetztochter der EnBW – als zuständiger technischer Betreiber stillgelegt. Damit war auch die Zeit des geschichtsträchtigen Gaswerks Gaisburg, im Jahr 1875 gegründet und über viele Jahrzehnte Herzstück der Stuttgarter Gasversorgung, endgültig vorbei.

