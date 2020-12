Schwere Zeiten für Verkehrsdienste am Flughafen

Die Firmenchefs Marc Losch (links) und Frank Riedel setzen auf bewährte Mitarbeiter.

Mit heftigen Verlusten kämpft der Unternehmer Marc Losch am Flughafen Stuttgart. Die Bodenverkehrsdienste leiden unter dem Passagierrückgang. Das Unternehmen setzt auf E-Fahrzeuge und Nachhaltigkeit.

Filderstadt - Die drastischen Rückgänge im Passagierverkehr treffen die Dienstleister am Stuttgarter Flughafen hart. „Bis zu 90 Prozent weniger Passagiere als im Vorjahr bedeuten gerade für unsere Branche erhebliche Verluste“, sagt Marc Losch. Er geht davon aus, dass sich die Branche nicht vor 2022 erholt. 1994 hat der Betriebswirt das Unternehmen Losch Airport Service von seinem Vater Werner übernommen. Seitdem baute er die Angebotspalette immer weiter aus. Von der Flugzeugreinigung über Passagierabfertigung bis hin zum Frachtumschlag reicht heute das Spektrum. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen mit Sitz in Filderstadt viel investiert, um Fahrzeuge, Fluggasttreppen und Gepäckwagen auf Elektroantriebe umzustellen.