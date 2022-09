1 Wer genug Kleingeld hat, hat die Quall der Wahl bei Langzeiturlaub im Winter. Foto: Adobe Stock//aleutie

Die teuren Strom- und Gaspreise hierzulande locken Rentner und Homeoffice-Arbeiter in den sonnigen Süden. Offerten gibt es bereits ab gut zehn Euro pro Tag.















Frieren in Deutschland oder Überwintern im Süden: Das Motto vom Langzeiturlaub – neuerdings auch gern Longstay genannt – hat mit den explodierenden Gaspreisen neuen Reiz gewonnen. Natürlich werden die wenigsten mit der Doppelbelastung aus Miete zu Hause und am Ferienort tatsächlich Geld sparen. Aber spannend ist die Überlegung schon. Wir haben nachgefragt: Was muss man für drei Monate Überwintern zahlen?