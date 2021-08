1 Die Anzeigentafel im Plochinger Bahnhof am Mittwochvormittag. Alle hell unterlegten Verbindungen fallen aus. Foto: oh

Der Lokführerstreik bei der Deutschen Bahn hat auch im Kreis Esslingen manche Zugfahrt deutlich verlängert.

Plochingen - Der IC nach Karlsruhe, Abfahrt 10.51 Uhr, fällt aus. Ebenso die S 1 drei Minuten später nach Kirchheim. Auch der Intercity um 11.09 Uhr nach München. Trotz der Folgen des Lokführerstreiks beschreiben Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) die Stimmung am Mittwochvormittag auf dem Plochinger Bahnhof, dem einzigen Schienenknotenpunkt mit überregionaler Bedeutung im Kreis Esslingen, als relativ entspannt. Dass die S-Bahnen nur ein Mal in der Stunde fahren, „haben offenbar die meisten Pendler schon im Vorfeld mitbekommen“, meint Marion Sauter. Sie ist Mitarbeiterin in der Bahnhofsbäckerei Sehne, in der sich sonst die Gestrandeten des Nah- und Fernverkehrs treffen. Die Bahn habe sehr frühzeitig ihren Ersatzfahrplan vorgelegt, sodass ein Großteil der Kundschaft über die Medien früh informiert worden sei, bestätigt Ulrike Weißinger von der VVS-Pressestelle.