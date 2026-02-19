Lokale Geschichte: Erinnerung in Neuhausen – Fünf Stolpersteine für die Ermordeten
1
Das Haus der Familie Mayer in der Seestraße 16 in Neuhausen. Foto: Archiv Karl Bayer

Psychisch kranke Menschen ermordeten die Nationalsozialisten in Grafeneck. An Opfer aus Neuhausen wird mit Stoplersteinen erinnert, die am 20. Februar verlegt werden.

Mit fünf Stolpersteinen erinnert Neuhausen an Opfer des Nationalsozialismus, die in Grafeneck ermordet wurden. Die Gemeinschaft für Heimatgeschichte lädt am Freitag, 20. Februar, von 9 bis 11.30 Uhr zur Verlegung der Steine ein. Der Künstler Gunter Demnig wird die Kunstwerke verlegen. Die Aktion beginnt um 9 Uhr an der Kirchstraße 6.

