Lösung für Kinder aus Lobenrot: Ehrenamtliche springen im Aichwalder Schulbusverkehr ein

1 Der Aichwalder Bürgerbus wird von einem Verein mit ehrenamtlichen Fahrern betrieben. Auf dem Foto ist der Vorsitzende Albert Kamm. (Archivfoto) Foto: Andreas Kaier

Viele Aichwalder (Kreis Esslingen) Kinder und Jugendliche besuchen Schulen im Remstal. Doch der Ortsteil Lobenrot ist bislang nicht an den Schulbusverkehr nach Weinstadt angeschlossen. Das ändert sich nun, dank des Bürgerbusvereins.











Damit die Schülerinnen und Schüler aus dem Aichwalder Ortsteil Lobenrot morgens rechtzeitig zur ersten Stunde in die Schule nach Weinstadt kommen und am Mittag nach der fünften Stunde wieder von dort zurück, hat der Gemeinderat nun dem Sonderfahrplan „Lobenrot-Schanbach“ zugestimmt und dafür knapp 10 000 Euro im Jahr bewilligt. Bedient wird dieser vom Bürgerbusverein Aichwald, der seinen Bus und auch die Fahrer dafür zur Verfügung stellt.

Für Schüler, die nach Esslingen in den Unterricht gehen, gibt es einen Schulbus. Doch dieser ist so getaktet, dass diejenigen, die nach Weinstadt müssen, in Schanbach ihren Anschluss ins Remstal verpassen. Das Busunternehmen Schlienz-Tours, das auf dem Schurwald den ÖPNV bedient, bietet zwar seit kurzem morgens und mittags eine zusätzliche Fahrt nach Weinstadt an, Lobenrot wird aber aus Kostengründen nicht angefahren. Nach Gesprächen mit Lobenroter Eltern hat sich die Gemeinde mit dem Bürgerbusverein darauf verständig, dass dieser in die Bresche springt.

Der Bus startet morgens um 6.40 Uhr in Lobenrot nach Schanbach und fährt um 13 Uhr von dort wieder zurück – erstmals am 27. Januar 2025. Bis dahin müssen die Lobenroter Schülerinnen und Schüler wie schon in der Vergangenheit mit dem Fahrrad nach Schanbach fahren oder sich von den Eltern bringen lassen. Pro Fahrt erhält der Bürgerbusverein 20 Euro, die an die jeweiligen Fahrer weitergeleitet werden. Der Gemeinderat machte auch deutlich, dass vor allem Schüler mitgenommen werden. Andere Fahrgäste dürfen nur einsteigen, wenn Platz ist. Zudem will die Verwaltung den Fahrplan regelmäßig prüfen und gegebenenfalls anpassen.