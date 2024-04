Löffingen: Lkw gerät in Gegenverkehr - zwei Tote bei Frontalkollision

1 Ein schwerer Unfall ereignete sich in Löffingen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

In Löffingen ist ein Lastwagenfahrer in den Gegenverkehr geraten. Bei dem Unfall starben zwei Menschen.











Ein Lastwagenfahrer ist in Löffingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Fahrzeug zusammengestoßen. Der 67-jährige Lkw-Fahrer und die 70 Jahre alte Beifahrerin im entgegenkommenden Fahrzeug wurden bei der Kollision am Freitag tödlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie starben beide an der Unfallstelle.

Der 73-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges wurde bei dem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 31 schwer verletzt. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 30 000 Euro. Die Bundesstraße wurde für einige Stunden voll gesperrt.