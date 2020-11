Esslinger Erfindung Frische-Kick für den Mundschutz

Ob im Bus, in der Schule oder am Arbeitsplatz – ohne Alltagsmaske geht derzeit fast gar nichts. Für viele eine eher lästige Pflicht. Um das Tragen angenehmer zu machen, hat die Esslingerin Jasmin Schröder einen Masken-Refresher auf dem Markt gebracht und sich patentieren lassen. Es gibt ihn in acht Duftrichtungen.