19 Wir schreiben den 17.4.2020: Drei Tage vor der schrittweisen Öffnung der Geschäfte in der Esslinger Innenstadt. Noch ist die City verwaist, der Marktplatz wie leergefegt. Foto: Rabus

Lange Wochen des so genannten "Shut Down" liegen hinter uns. Jetzt regt sich wieder was in der Esslinger City.

Esslingen - Ab kommenden Montag wird nach der Lockerung der Pandemie-Maßnahmen schrittweise wieder etwas Leben in Esslingen einkehren. Mancher Ladenbesitzer bereitet sich am heutigen Freitag schon auf die Öffnung seines Geschäfts vor. Straßen und Plätze sind noch verwaist - wie in den letzten Wochen seit Anordnung der Kontaktbeschränkungen. Wir haben uns in der City umgeschaut. Klicken Sie sich durch die Bilderstrecke.