Ab sofort keine Ausgangsbeschränkungen in Stuttgart

Lockerung in der Coronakrise

1 Coronabedingte Kontrollen wird es landesweit bis auf Weiteres nicht mehr geben. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die coronabedingten Ausgangsbeschränkungen gelten in Stuttgart bis auf Weiteres nicht mehr. Das hat die Landeshauptstadt Stuttgart an diesem Donnerstag bekannt gegeben.

Stuttgart - Die coronabedingten Ausgangsbeschränkungen gelten in Stuttgart ab sofort und bis auf Weiteres nicht mehr. Das hat die Landeshauptstadt Stuttgart am Donnerstag bekannt gegeben. Zuvor hatte der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg auf Eilantrag einer Bürgerin aus Tübingen die landesweiten Ausgangsbeschränkungen zwischen 20 und 5 Uhr nach der Corona-Verordnung der Landesregierung als nicht mehr gerechtfertigt angesehen. Das Land hat daraufhin die Regelungen zu Ausgangsbeschränkungen sowohl tagsüber als auch nachts aufgehoben und durch einen Erlass zu regional begrenzten Beschränkungen ersetzt.

Nur noch regionale Beschränkungen

Danach sollen Ausgangbeschränkungen nicht mehr landesweit, sondern für die Zeit zwischen 21 und 5 Uhr regional verhängt werden, wenn etwa der Sieben-Tages-Inzidenzwert in einem Stadt- oder Landkreis von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen in Folge überschritten wurde. Oder trotz aller bisher getroffenen Schutzmaßnahmen die wirksame Eindämmung des Coronavirus gefährdet ist.

Inzidenzzahl liegt in Stuttgart unter 50

Der Leiter des Stuttgarter Gesundheitsamts, Stefan Ehehalt, sagte: „Die Inzidenzzahl in Stuttgart liegt derzeit bei unter 50. Das ist ein ganz wichtiger Erfolg. Wir dürfen jetzt allerdings nicht leichtsinnig werden, sondern müssen gemeinsam dafür sorgen, dass das Infektionsgeschehen stabil bleibt. Dann bleiben uns weitere Ausgangbeschränkungen erspart.“