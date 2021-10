1 Noch herrscht Maskenpflicht: Vom 18. Oktober dürfen Schüler auch „oben ohne“ am Platz sitzen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Das Thema Maskenpflicht im Unterricht und die vom Land angekündigten Lockerungen polarisieren. Die Stadt Stuttgart will das Thema am Dienstag erörtern. Der Gesamtelternbeirat lehnt Lockerungen ab. An den Schulen ist das Echo uneinheitlich.















Stuttgart - Vom 18. Oktober an sollen alle Schüler wieder ohne Maske auf ihrem Platz im Klassenzimmer sitzen dürfen. Eine entsprechende Lockerung der Coronamaßnahmen hat das Kultusministerium am Sonntag veröffentlicht, die Verordnung folge noch. Doch der Stuttgarter Gesundheitsamtsleiter Stefan Ehehalt hat sich in der vergangenen Woche klar gegen eine solche Lockerung zu diesem Zeitpunkt ausgesprochen. Wird die Stadt Stuttgart nun einen Sonderweg gehen? Darüber werde man sich am Dienstag austauschen, erklärte der Stadtsprecher Sven Matis am Montag unserer Zeitung.