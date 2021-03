5 Die Polizei zeigt Präsenz in der Stuttgarter Innenstadt. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Wochenende und gutes Wetter: Am Freitagabend zieht es viele Stuttgarter in die Innenstadt. Die Polizei hat sich darauf eingestellt – und kontrolliert die Einhaltung der Corona-Regeln.

Stuttgart - Frühlingshafte Temperaturen locken junge Menschen wieder auf die Straßen Stuttgarts – auch deswegen hat die Polizei am Freitagabend verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln in der Innenstadt kontrolliert. „Es ist Wochenende, da ist mehr los, wir haben uns darauf eingestellt“, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend.

Lesen Sie hier: Darum hat Stuttgart die Corona-Notbremse noch nicht gezogen

Und tatsächlich: Viele vor allem junge Leute tummelten sich in den Abendstunden am Schlossplatz und schlenderten über die Königstraße. „Es gibt bislang keine besonderen Vorkommnisse“, meldet der Polizeisprecher gegen 22 Uhr. Die Beamten kontrollieren die Corona-Regeln, achten auf die Einhaltung der Maskenpflicht.

Die Beamten zeigen Präsenz

Auseinandersetzungen und Räumungen des Platzes konnten zunächst keine beobachtet werden. Die Beamten zeigen Präsenz, sprechen mit den Menschen, die Stimmung scheint eher gelassen.

Obwohl der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, nun den dritten Tag in Folge über der wichtigen Schwelle von 100 liegt, will die Stadt Stuttgart vorerst nicht die sogenannte Notbremse ziehen und wieder schärfere Beschränkungen verhängen. Man werde zunächst die neuen landesweiten Regeln abwarten, um Verwirrung zu vermeiden, hieß es am Freitagabend.