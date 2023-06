1 An der Endhaltestelle gibt es einige Fahrradboxen. Die Nachfrage bei den Radfahrern ist aber deutlich größer. Foto: Ines Rudel

Sichere Abstellplätze für Fahrräder in ganz Ostfildern fordert Thomas Rumpf vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Der Verein will beim Mobilitätskonzept aufs Tempo drücken.















Für die Belange der Radfahrer kämpft Thomas Rumpf vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) in Ostfildern. „Es gibt noch viel zu tun, um Menschen im Alltag wirklich zum Umstieg aufs Rad zu bewegen“, findet der Vereinschef. Denn damit das Rad wirklich zur Alternative zum eigenen Auto werden kann, müsse die Fortbewegung damit erst mal „alltagstauglich“ werden. Da sieht er in den Stadtteilen noch viel Verbesserungsbedarf. Am Samstag, 17. Juni, laden die Stadt Ostfildern und der ADFC zum Auftakt des Stadtradelns gemeinsam zu einer Radtour ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr vor dem Rathaus in Ruit.