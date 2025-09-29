LKW überfährt Fußgänger: Tödlicher Unfall in Kirchheim: B27 gesperrt

1 Details zu dem tödlichen Unfall sind laut Polizei noch unklar. Foto: imago/Ralph Peters

In Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) gab es am Montagnachmittag einen schweren Unfall. Ein Mann starb, die B27 ist zur Zeit komplett gesperrt.











Link kopiert

Die B 27 in Kirchheim am Neckar ist derzeit (Stand Montag, 17 Uhr) auf Höhe der Walheimer Straße voll gesperrt. Laut Polizei gab es einen schweren Unfall zwischen einem LKW und einem Fußgänger.

Rettungskräfte hätten erfolglos versucht, den Mann zu reanimieren, er starb noch an der Unfallstelle. Genauere Informationen zum Unfallhergang gibt es laut Polizei noch nicht. Wie lange die B 27 gesperrt ist, sei derzeit ebenfalls noch unklar.