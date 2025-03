Lkw auf der Retro Classics in Stuttgart: Mercedes zeigt erstmals seit fünf Jahren wieder Oldtimer-Brummis

8 Ein originalgetreuer Nachbau des ersten Lastwagens der Welt. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Leistung vier PS, 1000 Kubikzentimeter Hubraum, Höchstgeschwindigkeit flotte zwölf Stundenkilometer – hinter den nicht gerade beeindruckenden Werten verbirgt sich ein mehr als beeindruckendes Fahrzeug: der erste Lastwagen der Welt. Zu sehen ist ein originalgetreuer Nachbau des geschichtsträchtigen Gefährts auf der diesjährigen Oldtimer-Messe Retro Classic. Nach fünf Jahren Pause hat Mercedes-Benz in diesem Jahr dort wieder einen Blick in die Geschichte seiner Lkw-Sparte gewährt.

Wo sind die Pferde, ist der erste Gedanke, der einem durch den Kopf geht, wenn man das mehr an eine Kutsche als an einen Lastwagen erinnernde Fahrzeug zum ersten Mal sieht. Zwei Jahre tüftelten und schraubten Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach, ehe das motorisierte Gefährt zum Transport von Waren 1896 fertiggestellt war. Auf seiner offenen Ladefläche konnte der sogenannte Daimler Motor-Lastwagen immerhin schon 1,5 Tonnen Material bewegen.

Ganz eigene Sorte Oldtimer-Fans

Das Original ist verschollen. Der einzigartige Nachbau steht in Halle 6 am Stand von Mercedes Benz Trucks Classic, einem Unternehmensbereich der 2021 von der Daimler AG abgespaltenen Daimler Truck Holding AG.

„Carl Benz und Gottlieb Daimler waren nicht nur die Erfinder des Automobils,“ erzählt Bernd Hufendiek, Koordinator des Unternehmens am Wochenende am Messestand. „Sie brachten auch gleichzeitig, aber ohne voneinander zu wissen, das erste Nutzfahrzeug der Welt auf den Markt.“ Die Geschichte der Lastwagen Marke Mercedes-Benz bekannt zu machen, sei die Aufgabe der erst seit 2022 bestehenden Mercedes-Benz Trucks Classic, erklärt Hufendiek.

Insgesamt elf Daimler Truck-Oldies sind während der vier Messetage zu sehen. Foto: Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart

Die Zahl der Liebhaber alter Brummis ist bei weitem nicht so groß wie bei normalen Oldtimern. Zumeist vergleichsweise entspannt geht es deshalb in der großen Messehalle zu, in der Daimler Truck und andere Aussteller ihre schwergewichtigen Fahrzeuge vergangener Tage präsentieren. Gedränge gibt es hier kaum. Dafür aber immer wieder eine ganz eigene Sorte Oldtimer-Fans.

Vom Langhauber über den Kurzhauber hin zum Frontlenker

„Gab es den Frontlenker auch mit längerem Radstand?“, will ein langbärtiger Besucher wissen, den man sich gut auch selbst auf dem „Bock“ vorstellen könnte, und zeigt auf einen Mercedes-Benz-Lastwagen LP 323, Baujahr 1962. Ab Mitte der 1950er-Jahre baute das Unternehmen die ersten im Fachjargon „Frontlenker“ genannten Lkw. Sie heißen so, weil der Fahrer bei dieser Art Lastwagen direkt über der Achse sitzt, wie Hufendiek erklärt.

Davor hatten alle Lastwagen Motorhauben, die zwar hübsch anzusehen waren, aber eben auch die Fahrzeug länger machten, als es eigentlich sein müsste. Mit der beginnenden gesetzlichen Längenregulierung war damit Schluss. Weil die Gesamtlänge der Lkw plötzlich begrenzt war, verschwanden in Deutschland nach und nach auch die Motorhauben an den Brummis. Vom Langhauber über den Kurzhauber ging die Entwicklung zum Frontlenker. Der Motor saß fortan unter der Fahrerkabine.

Daimler Truck-Oldies zwischen vier und 1500 PS

Spannend auch: So manches Lastwagenmodell, das am Messestand von Mercedes-Benz Trucks Classic zu bewundern ist, war auf anderen Kontinenten der Welt deutlich länger im Einsatz als hierzulande. So wie ein blau-schwarzer Mercedes-Benz L 4500. „Das Fahrzeug kam aus Nigeria und war in einem unglaublich guten Zustand“, erzählt der Experte für Oldtimer-Trucks. 1955 gebaut und exportiert, wurde er in dem afrikanischen Land im Lauf der Zeit mehrfach umgebaut und kam erst 2007 wieder zurück nach Deutschland, direkt in die Sammlung von Mercedes-Benz.

Insgesamt elf Daimler Truck-Oldies sind während der vier Messetage zu sehen. Der schnellste ein Mercedes-Benz Super Race Truck, Baujahr 2000. Mit Lastwagen lassen sich nicht nur Waren transportieren, sondern, wenn nötig, auch Rennen gewinnen. Ausgestattet mit knapp 12000 Kubikzentimeter Hubraum und rund 1500 PS bringt es der bei der Stuttgarter Messe ausgestellte Renn-Lkw auf bis zu 160 Stundenkilometer. Ein Kraftpaket, dessen Motor in der Halle besser stumm bleibt.

Wer die Brummis auf der Retro Classics verpasst hat: Im Mercedes-Benz Museum in Bad Cannstatt zeigt Daimler Truck insgesamt 27 Exponate aus seiner Sammlung historischer Lastkraftwagen.