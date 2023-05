7 Der Lkw kippte auf der A81 um. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ein Tanklastwagen ist am Freitagmorgen auf der A81 kurz vor der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen in Fahrtrichtung Stuttgart umgekippt. Bei dem Unfall wurde mindestens eine Person verletzt. Die Autobahn musste kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden, mittlerweile ist sie teilweise wieder befahrbar. Da sich die Bergung als äußerst schwierig gestaltet, müssen die Verkehrsteilnehmer noch mit massiven Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Ludwigsburg-Süd wurden für die Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Der Verkehr auf der A81 wird bei Ludwigsburg-Nord ausgeleitet. (Stand: 13 Uhr)

Nach Angaben der Polizei hatte der Sattelzug 22.000 Liter einer lackähnlichen Substanz transportiert – allerdings kein Gefahrgut. Dennoch war deshalb höchste Präzision bei der Bergung gefordert.

Lkw kracht ins Heck eines Autos

Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer eines Sattelzugs gegen 8.15 Uhr aus Richtung Heilbronn kommend in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs und krachte aus noch ungeklärter Ursache ins Heck eines Autos, das sich vor ihm befand. Der Sattelzug wurde dabei nach links abgewiesen, kippte um und kam auf der Mittelleitplanke zum Liegen. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen noch nicht vor. Auf Höhe der Unfallstelle mussten in beiden Fahrtrichtungen die jeweils linken Fahrspuren gesperrt werden, in Fahrtrichtung Stuttgart zudem noch der mittlere Fahrstreifen.

Zur Bergung des Lastwagens wurden ein Abschleppfahrzeug sowie zwei Bergekräne herbeibeordert. Diese versuchten zunächst, den Sattelzug von der Gegenfahrbahn aus aufzurichten. Da dies nicht möglich war, mussten beide Bergekräne auf die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart wechseln und werden von dort versuchen, den Sattelzug aus der Leitplanke zu bergen. Hierzu wird laut Polizei die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt werden müssen. der Verkehr auf der A81 wird bei Ludwigsburg-Nord ausgeleitet. Die Dauer des Einsatzes und der Sperrung sei noch nicht bekannt.