1 Maurizio Pastore (links) nach seinem siegreichen Prozess zusammen mit seinem Rechtsanwalt Christoph Nix. Foto: Eberhard Wein

TikTok-Star Maurizio Pastore erneut im Visier der obersten Ermittler des Landes: Ein satirisches Video führt zu Ermittlungen wegen übler Nachrede.











Link kopiert

Die baden-württembergische Landespolizei versteht in ihrem seit mehreren Jahren schwelenden Kleinkrieg mit dem Elzacher Tiktoker Maurizio „Maurii“ Pastore weiterhin keinen Spaß. In einem Schreiben des Stuttgarter Landeskriminalamts (LKA) wird der 28-jährige ehemalige Autobahnpolizist darüber informiert, dass gegen ihn erneut wegen „übler Nachrede“ ermittelt werde. Es gehe um ein Video, das Pastore im Februar 2024 online gestellt habe. Er habe nun die Möglichkeit, sich zum Tatvorwurf zu äußern, heißt es in dem vor wenigen Tagen versendeten Schreiben. „Im LKA glüht es wegen dieser Sache“, spottete Pastore in einem Video auf Instagram.