Liwa-Laufevent 2024: Ein organisatorischer Kraftakt

1 Cheforganisator Armin Storz auf dem Lichtenwalder Rasenplatz, auf dem es beim Zieleinlauf des Liwa-Laufevents wuseln wird. Foto: /Herbert Rudel

Die Vorbereitungen auf das Liwa-Laufevent auf dem Schurwald sind im vollen Gange. Die Veranstaltung startet am Sonntag traditionell mit dem Marathon.











Armin Storz öffnet die Türen eines großen Containers, der hinter der Lichtenwalder Gaststätte „Panaroma“ steht und präsentiert gut gelaunt eine Vielzahl an Utensilien wie Schilder und Bänder. Die, so erklärt der Cheforganisator des Liwa-Laufevents und Vorsitzender des TSV Lichtenwald, werden genutzt, um den Streckenverlauf einzuteilen. „300 ehrenamtliche Helfer sind am Tag des Events mit auf der Strecke im Einsatz, darunter unter anderem das Deutsche Rote Kreuz, die ortsansässige Feuerwehren sowie der Posaunenchor Hohengehren, die alle mithelfen, die Strecke abzusichern. Der halbe Ort ist mit eingebunden“, erzählt Storz.