So läuft der Test gegen Borussia Mönchengladbach

1 Atakan Karazor (Mitte) und der VfB sind gegen Gladbach gefordert. Foto: Baumann

Der VfB misst sich in einem Vorbereitungsturnier mit dem Bundesliga-Konkurrenten vom Niederrhein. Wir sind im Sportpark Heimstetten vor Ort.















In einem Vorbereitungsturnier in Heimstetten bei München trifft der VfB Stuttgart am Samstag auf Borussia Mönchengladbach (16.15 Uhr). Die Partie gegen den Bundesliga-Konkurrenten wird über zweimal 30 Minuten ausgespielt.

Die Gladbacher um ihren neuen Trainer Gerardo Seoane hatten zuletzt die Testspiele gegen den FC Ingolstadt und den 1. FC Saarbrücken jeweils mit 2:1 gewonnen – mussten in diesem Sommer aber auch schon einige namhafte Abgänge verkraften wie Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen), Marcus Thuram (Inter Mailand) und Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund). Wir sind im Sportpark Heimstetten dabei und berichten über die Partie in unserem Liveticker:

Nach dem Testturnier steht für den VfB am kommenden Samstag die Generalprobe beim Premier-League-Club Sheffield United auf dem Programm. Eine Woche später steigt dann im DFB-Pokal gegen den Regionalligisten TSG Balingen das erste Pflichtspiel der neuen Saison.