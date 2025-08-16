Liveticker zum Supercup: Schmuckloses 2:1 – Bayern holen Supercup

12 Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.. Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat den Supercup gegen den FC Bayern München nicht geholt, sondern mit 1:2 verloren. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.











Wenn der Deutsche Meister und der amtierende Pokalsieger Deutschlands aufeinandertreffen, dann ist der Supercup angesagt. Der VfB Stuttgart genießt Heimrecht gegen den FC Bayern München. In diesem Spiel ging es um den ersten Titel der Saison. Der VfB stand bereits das zweite Mal in Folge in dieser Partie. Letzte Saison unterlag man Bayer 04 Leverkusen nach Elfmeterschießen.

Los ging es um 20.30 Uhr in der Stuttgarter MHP-Arena. Hier gibt es den Liveticker aus dem Stadion zum Nachlesen.