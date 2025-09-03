Der VfB Stuttgart testet bei der SG Sonnenhof Großaspach, ein Neuzugang der Schwaben feiert womöglich sein Debüt – wir tickern die Partie live ab 18.30 Uhr.
Länderspielpausen werden gern hergenommen, um noch einmal das eine oder andere in Testspielen zu justieren. So auch beim VfB Stuttgart. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß tritt dazu am Abend bei der SG Sonnenhof Großaspach an.
Los geht es um 18.30 Uhr. Unsere Redaktion ist vor Ort und begleitet die Partie mit einem Liveticker aus dem Stadion im Fautenhau.