Großeinsatz in Mannheim: Newsblog: Mindestens zwei Tote – Verdächtiger ist deutscher Staatsbürger

5 Mit diesem Auto soll der Fahrer in die Menschenmenge gefahren sein. Foto: dpa/Boris Roessler

In Mannheim ist am Montag ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Die Polizei ist im Großeinsatz. Wir halten Sie hier in einem Newsblog auf dem Laufenden.











In Mannheim läuft am Montag ein großer Polizeieinsatz in der Innenstadt. Nachdem die Lage lange unklar war, hat die Polizei inzwischen bestätigt, dass es mindestens eine tote Person gibt, nachdem ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren war.

Die Menschen sind weiter dazu angehalten, die Innenstadt zu meiden. Noch könne nicht ausgeschlossen werden, dass weiterhin eine Gefahrenlage bestehe. Die Hintergründe sind weiter unklar.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am zentralen Paradeplatz. Polizei und Rettungskräfte seien auf der Anfahrt, teilte das Polizeipräsidium in Mannheim mit.

Wir halten Sie hier in einem Newsblog auf dem Laufenden.

Die Todesfahrt in Mannheim erinnert an die Taten in Magdeburg und München. Im Dezember kamen in Magdeburg sechs Menschen ums Leben, als ein inzwischen 50 Jahre alter Arzt über den Weihnachtsmarkt gerast war. Mitte Februar war ein Mann mit seinem Fahrzeug in eine Gruppe von Demonstranten in München gefahren. Dabei kamen eine junge Frau und ein Kind ums Leben.

Allerdings ist in Mannheim weiterhin unklar, ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag handelt.