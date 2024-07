Liveticker EZ-Fußballpokal - Platz 2 : Ungleiches Duell zum Start

1 Der TSV Denkendorf und die TSG Esslingen sind in der Gruppe A die Jäger des Landesligisten FV Neuhausen. Foto: pexels

Fußball-Fans aufgepasst: Hier gibt es von Mittwoch bis Samstag alle wichtigen Informationen, Liveticker, Bilder und Videos von Platz 2 des 45. EZ-Fußball-Pokals.











Link kopiert

Der EZ-Fußball-Pokal findet in diesem Jahr zum 45. Mal statt. In insgesamt 38 Spielen wird von Mittwoch bis Samstag der Sieger ermittelt. In der Gruppenphase von Mittwoch bis Freitag und in den Viertelfinal-Spielen am Samstag finden die Partien parallel auf zwei Plätzen statt. Damit sie keine Begegnung verpassen, sind wir deshalb sogar mit zwei Live-Blogs für Sie mit dabei! Im Blog unten finden Sie alle Spiele von Platz 2 (Kunstrasen), zum Live-Blog von Platz 1 (Kunstrasen) geht es hier.