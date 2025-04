Livestream zum VfB Stuttgart: Jetzt live mit Alexander Zorniger – der MeinVfB-Coundown zum Pokalfinale

1 Der VfB empfängt RB Leipzig zum Pokal-Halbfinale. Wir sprechen mit Alexander Zorniger über das Duell seiner ehemaligen Clubs. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller, imago

Unser Live-Countdown zum VfB Stuttgart ist zurück! Heute Abend ab 19 Uhr blicken wir im Stream auf das Halbfinale im DFB-Pokal und das Youth-League-Spiel gegen den FC Barcelona. Seid dabei! Alexander Zorniger ist es auch.











Die Saison in der Champions League ist für den VfB Stuttgart seit geraumer Zeit beendet. Und mit dem Aus nach der Hauptrunde endeten auch unsere Countdown-Shows auf dem MeinVfB-Youtube-Kanal. Aber: Nun sind wir zurück!

Am Mittwoch steht für den VfB Stuttgart ein besonderer Spieltag an. Erst empfängt die U 19 der Weiß-Roten den Nachwuchs des FC Barcelona in der Youth League. Anpfiff im Gazistadion ist um 16 Uhr. Am Abend dann spielen die VfB-Profis um den Einzug ins DFB-Pokalfinale. Gegner in der MHP-Arena ist ab 20.45 Uhr RB Leipzig.

Für uns ist das Anlass genug, den nächsten Live-Coundown zu starten. Nicht am Mittwochvormittag, sondern bereits am Dienstagabend blicken Dirk Preiß und Philipp Maisel aus unserem MeinVfB-Team auf die beiden Partien – und schalten einen prominenten Gast zu. Alexander Zorniger war einst Trainer von RB Leipzig – und auch beim VfB Stuttgart hat er einige Monate dieses Amt bekleidet.

Seid auch Ihr dabei! Los geht es um 19 Uhr auf dem MeinVfB-Youtube-Kanal. Hier geht es direkt zum Stream:

Am Mittwoch gibt es dann rund um beide Spiele unser gewohntes und umfangreiches MeinVfB-Programm.