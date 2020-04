93 Fotos und gemalte Selbstporträts hat Pfarrer Thomas Ebinger vor dem Ostergottesdienst in Kemnat bekommen. So haben viele Menschen wenigstens im Bild den gewohnten Stammplatz in ihrer Kirche erhalten. Bis zu 115 Teilnehmern haben am Livestream des Gottesdiensts zuhause an ihren Bildschirmen teilgenommen.