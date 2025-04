Livemusik in Esslingen: Kult-Kneipennacht bringt Bands in die Innenstadtlokale

1 Diet Dope spielen am Samstag bei der Kultkneipennacht in Esslingen Pop- und Rock-Kulthits im Palmschen Bau. Foto: Veranstalter

Livemusik gibt es am Samstagabend in der Esslinger Innenstadt in Hülle und Fülle. Die Kult-Kneipennacht bringt Bands in 13 Lokale. Los geht es um 21 Uhr. Tickets gibt es auch im Vorverkauf an mehreren Stellen im Kreis Esslingen.











Nachtschwärmer und Livemusik-Fans kommen am kommenden Samstag, 5. April, in Esslingen auf ihre Kosten. Dann ist Kult-Kneipennacht in der Innenstadt. Mit einem Eintrittsarmband kommen Gäste in alle teilnehmenden Lokale. Ein Schwerpunkt liegt bei Tribute Bands.

Die Gastronomen und Besitzer der teilnehmenden Cafés, Bars, Restaurants, Bistros und Clubs bieten dem Publikum gemeinsam mit den Künstlern wie schon in den Vorjahren ein vielfältiges Programm. Das verspricht der Veranstalter, die Firma X-Events aus Althengstett im Kreis Calw. Die Kult-Kneipennacht findet zum 13. Mal statt.

Musik in 13 Lokalen

Im „Nali“ gibt es Hits der Künstler Joe Cocker und Tina Turner zu hören. Foto: Veranstalter

Musik gespielt wird an 13 Orten in der Innenstadt. So spielen „Run for Cover“ Rockhits im „Joe Penas“. Rock- und Pop-Klassiker der 80er gibt es von „Smutje & the Galleymen“ im „Krokodil“ zu hören. Ruhigere Musik ist bei der Unplugged-Show von „InTeam“ im „Uferlos“ geplant.

Wer „Linkin Park“ liebt, ist laut Veranstalter bei „PVLSAR“ im „AdAstra“ richtig. Und „Diet Dope“ spielen jede Menge Kulthits im Palmscher Bau Restaurant. Im „Nali“ gibt es eine Tribute-Show mit Musik von Joe Cocker und Tina Turner. Im Cafe Liberta kann Karaoke gesungen werden.

Im Cafe Liberta ist Karaoke angesagt. Foto: Veranstalter

Weitere Konzerte finden in folgenden Lokalen statt: Eisbär Metalkeller, Karmeliter, Mehl’s Old Fashioned, Gaststätte Zwiebel, Doc’s Bar und Schwanen Brauhauskeller.

Tickets für die Kneipennacht

Einlass ist ab 20 Uhr. Los geht es um 21 Uhr. Das Eintrittsarmband gibt es im Vorverkauf für 14 Euro in allen teilnehmenden Lokalen, bei Audi Hahn in Esslingen-Zell, beim Esslinger Stadtmarketing, an der SB Tankstelle Pliensauvorstadt, an der Shell Tankstelle Nellingen und im Traumpalast im Dick-Center.

Kurzentschlossene und Nachzügler können das Armband auch am Veranstaltungsabend für 16 Euro an den Abendkassen der Gastronomien erwerben, sofern die Tickets nicht vergriffen sind.