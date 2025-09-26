Liveblog zum Cannstatter Volksfest: Das Cannstatter Volksfest geht los – hier gibt es alle News vom Wasen

Das Cannstatter Volksfest geht los – hier gibt es alle News vom Wasen

1 Das Cannstatter Volksfest geht zum 178. Mal an den Start. Foto: dpa

Ab dem 26. September wird auf dem 178. Cannstatter Volksfest gefeiert – in und außerhalb der Festzelte. Wir begleiten das Traditionsfest täglich mit unserem Liveblog.











Wilde Achterbahnfahrten, Schunkeln im Festzelt, die neueste Trachtenmode – es geht wieder los auf dem Wasen. Das 178. Cannstatter Volksfest zieht in den kommenden Wochen die Menschen an wie ein Magnet. Bis zu vier Millionen Besucher werden erwartet.

In welchen Festzelt steigt welche Party? Wie kommen die Besucher zum Wasen? Wie wird das Wetter? Welche Fahrgeschäfte sollten die Besucher nicht verpassen? In unserem Newsblog berichten wir bis zum 12. Oktober live vom Wasen. Hier erfahren Sie alles rund um das traditionsreiche Fest.

Das Festgelände ist von Montag bis Donnerstag jeweils von 12 bis 23 Uhr geöffnet, freitags von 12 bis 0 Uhr, samstags zwischen 11 und 0 Uhr sowie sonntags von 11 bis 23 Uhr.