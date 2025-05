OB-Wahl in Sindelfingen: Reinhardt landet knapp vor Kleemann

OB-Wahl in Sindelfingen

1 Gehen in eine Stichwahl am 25. Mai: Max Reinhardt (li.) und Markus Kleemann (re.) Quelle: Unbekannt

Nachdem alle Wahllokale bei der SIndelfinger OB-Wahl ausgezählt sind, liegt der 25-Jährige Max Reinhardt (FDP) denkbar knapp vor Markus Kleemann (CDU). Damit ist eine Stichwahl am 25. Mai sicher.











Wer folgt auf Bernd Vöhringer im Sindelfinger Rathaus? Nachdem alle Wahllokale ausgezählt sind, gehen Max Reinhardt (FDP) und Markus Kleemann (CDU) in eine Stichwahl am 25. Mai. Der Abstand zwischen beiden schien zunächst sehr deutlich, schmolz aber im Lauf des Abends immer weiter zusammen. Am Ende trennten die beiden nur noch ein hauchdünner Abstand von 1,6 Prozentpunkten. Abgeschlagen bei rund 20 Prozent verharrt der Ehninger SPD-Bürgermeister Lukas Rosengrün. Für ihn ist die Wahl gelaufen, er bleibt Bürgermeister von Ehningen.

Nun werden die Karten im Wahlkampf neu gemischt: In 14 Tagen sind die Wähler erneut an die Wahlurnen gerufen, um sich entweder für Max Reinhardt oder Markus Kleemann zu entscheiden. Offen ist, für wen sich die Anhänger von Lukas Rosengrün (SPD) im zweiten Wahlgang entscheiden. Sie geben den Ausschlag. Die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang lag bei 39,19 Prozent. Das ist mehr als bei der vergangenen OB-Wahl im Jahr 2017. Damals gingen nur 30,3 Prozent an die Urne.

Hier berichten wir live vom Wahltag: