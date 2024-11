Live-Ticker US Wahl 2024: Aktueller Stand

1 Bereits in den vergangenen Tagen gab es vielerorts in den USA die Möglichkeit, zu wählen. Foto: dpa/Luzia Geier

Wer wird die USA in den kommenden vier Jahren regieren? In unserer Live-Übersicht finden Sie alle aktuellen Ergebnisse











Am 5. November 2024 entscheiden die US-Bürger, wer von Januar an für vier Jahre die mächtigste Demokratie der Welt führen wird. Neben der Präsidentschaftswahl fallen überall Tausende weitere Entscheidungen. Besonders wichtig ist der US-Kongress mit Senat und Repräsentantenhaus - den beiden Kammern, die über Gesetze in den USA bestimmen. Von den 100 Senatoren wird ein Drittel neu gewählt, die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Die 435 Abgeordneten im Repräsentantenhaus werden nur für zwei Jahre bestimmt, sie werden komplett neu gewählt.

Wegen der Zeitverschiebung und den verschiedenen Zeitzonen, die in den USA gelten, haben die Wahllokale zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet. Dies und andere Gründe macht die Frage kompliziert, wann ein Ergebnis vorliegt.

Anders als in Deutschland gibt es keine Prognose beim Schließen der Wahllokale und auch keine Hochrechnung während der Auszählung. Deutet sich allerdings aufgrund von historischen Ergebnissen und Vorwahlumfragen an, dass einem Kandidaten der Sieg in einem Bundesstaat kaum noch zu nehmen ist, dann rufen die großen Fernsehsender einen Gewinner aus.