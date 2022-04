9 Michael Preuss, Leonie Dorsch, Tim Bengel (von links) auf der Veranda der Galerie „Better go South“ im Stuttgarter Süden. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Die Villa mit den mintfarbenen Steinbögen, den kunstvollen Verzierungen der Verandabrüstung und den verspielten Erkern ist das, was man ein Traumhaus nennt. Wer unter der Paulinenbrücke im Düsteren wandelt, ahnt nicht, was für eine Noblesse sich wenige Schritte weiter mitten in der City auftut. In dem 1897 errichteten Stadthaus, das nach der Kriegszerstörung 1948 neu aufgebaut worden ist, befindet sich die Firma Preuss und Preuss, eine „Agentur für Problemlösungen“. Der Inhaber Michael Preuss weiß, was Probleme lösen kann: Kunst!

Der Name der Galerie ist Programm: „Better go south!“

„Kunst ist die schönste Kapitalanlage“, sagt der Werbemann. Aus Leidenschaft sammelt er, nicht unbedingt zur Geldvermehrung. Jetzt hat er seine unteren Büroräume der verträumten Furtbachstraßen-Villa komplett geräumt. Für den 5. Mai erwartet Preuss 200 Gäste, um „ultra young contemporary art“ vorzustellen, also ultrajunge, zeitgenössische Kunst, was übersetzt nicht ganz so hipp klingt. Der Name der Galerie ist Programm: „Better go south“. Was so viel heißt wie: Warum nach London, Berlin oder Paris jetten, wenn Stuttgart das Gute so nahe bietet? „Wir wollen internationale Toptalente dem deutschen Süden zugänglich machen“, sagt Galeriepartnerin Leonie Dorsch.

Unterstützt wird das Duo vom Künstler Tim Bengel , dessen Mission es ist, im Süden, in seiner Heimat, einen künstlerischen Gegenpol zu selbstverliebten Metropolen zu schaffen. Gestartet wird in der Traumvilla mit einer Gruppenausstellung von sieben jungen Talenten. „Der Kunstmarkt hat sich durch Corona völlig verändert“, sagt Bengel. Jetzt freut sich der 30-Jährige auf Begegnungen direkt vor den Werken und verspricht „Champions-League-Niveau“. Kess sagt Agenturchef Preuss voraus: „Wir werden 100 Prozent verkaufen.“ Schon jetzt sei die Nachfrage so groß, „dass wir entscheiden, wem wir was verkaufen und wem nicht“.

Wer nur zum Sich-Präsentieren gekommen ist, bleibt fern

Auch Marko Schacher, der zusammen mit seiner Frau Katrin Schacher die Galerie „Schacher - Raum für Kunst“ im etablierten Galerienhaus im Westen betreibt, freut sich über den Wandel im Kunsthandel nach dem Lockdown. „Die Leute sind dankbarer für das Angebot der Privatgalerien, auch weil sie deren Rolle als kulturvermittelnde Institution bemerken“, sagt der 51-Jährige. Viele hätten während der Zeit, als die Galerien geschlossen waren, gespürt, „wie relevant Bildende Kunst ist - entgegen den anfänglichen Signalen des Staates“. Zu den Vernissagen kämen nun vor allem Menschen, die sich für die ausgestellten Kunstwerke auch interessierten. „Diejenigen, die zum Trinken und Sich-Präsentieren gekommen sind, bleiben fern“, stellt Schacher fest. Ist doch gut!

In der Pandemie, in der Zeit der digitalen Ersatzversuche, habe sich die „Einsicht durchgesetzt, dass nichts die anregenden Gespräche face to face vor dem Original ersetzen kann“. Warum es sich lohnt, wieder persönlich in Galerien zu gehen? Schachers Antwort: „Weil sich die Aura eines Kunstwerks in entsprechender Umgebung und in Originalgröße viel besser entfaltet. Der Pinselduktus, die Überlagerungen der Malebenen und die Expressivität der Farben lässt sich damit sinnlich erkunden“. Für neugierige Fragen zum Werk stünden die Galeristen bereit – sogar „kostenlos und gern“.

Ob in der Stadtvilla oder im Galerienhaus – da wie dort vernimmt man dasselbe: Der Kunsthandel geht gestärkt aus der Covid-Krise hervor. Leidenschaft und Spaß der Galeristen an Überraschendem stecken an.