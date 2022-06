1 Wer macht 2022 das Rennen? Daniel Noll, Ernest Kibet Tarus und Robin Habermann (von links) bildeten im vergangenen Jahr das Podest bei den Männern. Foto: Rainer Hauenschild

Esslingen - Am Sonntag, 3. Juli 2022, um 9 Uhr fällt der Startschuss des 22. EZ-Laufs.Läuferinnen und Läufer können sich am Samstag, 2. Juli, zwischen 11 und 14 Uhr, sowie am Lauftag ab 8 Uhr bis eine Stunde vor Start des jeweiligen Laufs an der Schelztorhalle nachträglich anmelden.

In unserem Live-Blog können Sie den gesamten Lauftag im Detail nachverfolgen. Wir werden die komplette Veranstaltung mit News, Bildern und Videos begleiten. Außerdem haben wir dort alles Wissenswerte rund um das Event zusammengetragen. Scrollen Sie durch den Blog und erleben Sie den Tag, als wären Sie live am Streckenrand in der Esslinger Altstadt dabei gewesen.

