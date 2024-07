Live-Blog zum CSD in Stuttgart: Kundgebung läuft – „Wir müssen laut sein“

15 Wagen Nummer 101 – hier fahren Beschäftigte der Stuttgarter Zeitung, der Stuttgarter Nachrichten und des Hitradios Antenne 1 mit. . Foto:

Stuttgart erstrahlt an diesem Samstag in den Farben des Regenbogens. Mit 150 Formationen erlebt die Stadt die größte CSD-Demo aller Zeiten. Wir berichten im Live-Blog, was im Kessel los ist.











Link kopiert

Wer kann die vielen Regenbogenfahnen zählen, die am Samstag in der Stadt als Zeichen der Vielfalt wehen? Aber noch viel schwieriger ist es, die Zahl der Menschen zu schätzen, die am Straßenrand stehen. Partystimmung herrscht, aber bei der Demo zwischen Feuersee bis zur Planie, vorbei am Rotebühplatz, Tagblattturm und Marktplatz, geht es vor allem auch um Politik.

Wir berichten in einem Liveblog über den CSD-Umzug.

Die Veranstalter befürchten, dass sich die Gesellschaft „zurückbewegt“, weil sich die Fälle von Hasskriminalität gegen queere Menschen häuften. Motto der Pride 2024: „Vielfalt leben – jetzt erst recht.“