1 Paul Maar und die Musiker Wolfgang Stute und Konrad Haas (von links) bescherten der Lesart einen Auftakt nach Maß. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslinger Literaturtage sind eröffnet, und zum Auftakt stand das junge Publikum im Fokus. Paul Maar begeisterte nichts nur Kids mit seinen Sams-Geschichten.











Es gehört zum Konzept der Esslinger Literaturtage, die Lesart stets mit einer besonderen Veranstaltung zu beginnen. Große Namen haben sich bereits ins Gästebuch eingetragen – selbst eine Literatur-Nobelpreisträgerin war zu Gast. Diesmal feierte die Lesart eine Premiere: Erstmals wurde das Festival mit einer Familienveranstaltung am Nachmittag eröffnet. Im restlos ausgebuchten Schauspielhaus der WLB sorgte der Kinderbuchautor und -illustrator Paul Maar für viel Vergnügen. Der geistige Vater des pfiffig-frechen Fantasiewesens Sams und sein „Schiefes Märchen-Trio“ bescherten dem Publikum einen kurzweiligen Nachmittag mit köstlichen Geschichten und unterhaltsamen Songs.

Kulturbürgermeister Yalcin Bayraktar hatte sichtlich Freude an dieser außergewöhnlichen Lesart-Eröffnung: „Wir freuen uns, dass dieser Gedanke so gut ankommt. Das nehmen wir mit für die kommenden Jahre.“ Bayraktar erinnerte die Erwachsenen im Publikum daran, „dass wir alle einmal Kinder waren und es im besten Fall auch noch ein bisschen geblieben sind“.

Lesen verbindet Generationen

Der Musiker Konrad Haas (links) Foto: Roberto Bulgrin

Geschichten wie die vom Sams, die seit Jahrzehnten die Generationen verbinden, könnten die Älteren immer wieder an die Frage erinnern, was sie sich vom Leben erwarten. Und egal, ob jung oder alt – der Kulturbürgermeister gab allen mit auf den Weg: „Die Welt ist viel zu schön, um nicht neugierig zu sein.“

Neugier auf die Welt im Allgemeinen und auf die Literatur im Besonderen wollen auch die Esslinger Literaturtage wecken. Bis zum 23. November präsentiert das Festival in seiner 31. Auflage 30 Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Einige der interessantesten Neuerscheinungen dieses Bücherherbstes haben die Programmplanerinnen Bettina Langenheim, die die Lesungen für den Nachwuchs kuratiert, und Dominique Caina, die das Programm für Erwachsene verantwortet, für die Lesart 2025 ausgewählt. Neben einigen bekannten Namen bringen die beiden auch so manche literarische Entdeckung zur Geltung. Bayraktar dankte allen, die die Esslinger Literaturtage möglich machen: Veranstaltet wird das Festival von der Stadtbücherei und unserer Zeitung, unterstützt wird die Lesart traditionell von der Stiftung der Kreissparkasse und dem örtlichen Buchhandel.

Ein vorlautes Kerlchen mit rotem Strubbelhaar

Die Protagonisten der Lesart freuen sich über einen gelungenen Start vor großem Publikum. Foto: Roberto Bulgrin

Weil man gar nicht früh genug damit beginnen kann, den Zauber der Literatur für sich zu entdecken, möchte die Lesart bereits die Jüngsten ansprechen. Und da ist Paul Maars Sams der ideale Begleiter auf dem Weg in die Wunderwelt der geschriebenen Worte. 1973 hatte dieses witzig-knitze und ziemlich vorlaute Fantasiewesen mit den roten Strubbelhaaren, der Rüsselnase und den blauen Wunschpunkten im Gesicht das Licht der literarischen Welt erblickt. Zwölf Bände mit Sams-Geschichten hat Paul Maar seither veröffentlicht, sogar im Kino hat sein pfiffiger kleiner Held Karriere gemacht. Und noch immer freuen sich Sams-Fans auf jedes neue Buch aus seiner Feder.

Unsere Empfehlung für Sie Esslinger Literaturtage Begegnungen auf Augenhöhe für junge Leseratten Die Esslinger Literaturtage wollen auch den Nachwuchs fürs Lesen begeistern. Renommierte Kinder- und Jugendbuchautoren wie Paul Maar sind zu Gast.

„Mein Verlag meinte, dass es mal wieder an der Zeit für ein neues Sams-Buch wäre“, verriet der erfolgreiche Autor, der als ehemaliger Hausautor der Württembergischen Landesbühne schon lange eine besondere Beziehung zur WLB und zur Lesart hat. Doch Paul Maar wollte die Geschichten vom Sams und seinem Adoptiv-Papa Herrn Taschenbier, dessen bestem Freund Herrn Mon und der resoluten Frau Rotkohl nicht einfach weiterspinnen, sondern der ganzen Sache einen neuen Dreh geben. So wurde das Mini-Sams geboren, das als kleinstes seiner Art längst nicht so frech und vorlaut wie das allseits bekannte Sams ist, sondern viel kindlicher und naiver. Und weil ein Sams selten allein kommt, hat Paul Maar gleich eine ganze Sams-Welt erfunden, die von den unterschiedlichsten Samsen bevölkert wird.

Die Welt der Samse wird lebendig

Mit flinkem Strich ließ Paul Maar das Sams lebendig werden. Foto: Roberto Bulgrin

Die Geschichten vom Sams sind wie geschaffen, um vorgelesen zu werden. In vielen Kinderzimmern waren sie schon heiß geliebte Bettlektüre, viele Eltern lesen ihrem Nachwuchs gerne aus Paul Maars Büchern vor, die sie in jungen Jahren selbst verschlungen hatten. Ein besonderes Vergnügen ist es jedoch, wenn man die Sams-Geschichten von Paul Maar präsentiert bekommt. Denn der erfolgreiche Autor, der nicht nur Kinderbücher schreibt und illustriert, sondern auch für erwachsenes Publikum zur Feder greift, liest nicht nur vor – er lässt die Welt der Samse in Worten und in spontan gezeichneten Illustrationen lebendig werden. Und plötzlich hat jeder das Sams, das Mini-Sams, Herrn Taschenbier oder den Drachen Ralfer quicklebendig vor Augen.

Zwischendurch wird’s musikalisch, wenn Paul Maar zusammen mit Wolfgang Stute (Gitarre und Percussion) und Konrad Haas (Keyboard, Flöte und Saxofon) als „Schiefes Märchen-Trio“ die Geschichten vom Mini-Sams zum Klingen bringt. Und am Ende einer unterhaltsamen Lesart-Eröffnung hat Paul Maar seinem Esslinger Publikum ein literarisches Erlebnis beschert, das nicht nur in jungen Zuhörern lange nachklingen wird.

Die nächsten Lesart-Höhepunkte

Dmitrij Kapitelman

liest am Dienstag, 4. November, ab 19.30 Uhr im Kutschersaal (Webergasse 4) aus seinem Roman „Russische Spezialitäten“ (ausverkauft).

Joachim Zelter

ist am Mittwoch, 5. November, mit „Hoch oben“ ab 19.30 Uhr im Kronensaal der Kreissparkasse zu Gast. Der frühere Bahnwärter-Stipendiat erweist sich einmal mehr als Meister der Ironie, der blitzgescheiten Einfälle und des geschliffenen Wortes. Zelter erzählt von einem Mann, der nach einem Unfall in einer kafkaesk anmutenden süddeutschen Stadt strandet, in der ein omnipräsenter Oberbürgermeister alles und jeden unter Kontrolle zu haben scheint.

Marlene Streeruwitz

liest am Donnerstag, 6. November, ab 19.30 Uhr im Bürgersaal des Alten Rathauses aus ihrem Roman „Auflösungen“. Die renommierte Autorin, die der Lesart seit Jahren eng verbunden ist, nimmt ihre Leser mit nach New York. Ihre Geschichte spielt wenige Monate vor der Wiederwahl Donald Trumps an einem Ort und in einer Zeit, in der New York auf Streeruwitz’ Protagonistin nicht mehr wie ein Ort voller Zukunft, voller Möglichkeiten und Träume wirkt.