Literaturtage in Esslingen: „Mutters Stimmbruch“ begeistert als Hörbuch mit Stimme von Katharina Thalbach
Insa Hansen-Goos, die Schriftstellerin und frühere Bahnwärter-Stipendiatin Katharina Mevissen und Moderator Christoph Schröder (von links) bescherten dem Publikum im Kunstdruck-Centraltheater bei den Literaturtagen Lesart einen überaus spannenden multimedialen Abend. Foto: Gaby Weiß

Katharina Mevissen begeistert bei den Esslinger Literaturtagen mit einer multimedialen Lesung ihres Romans „Mutters Stimmbruch“. Katharina Thalbachs Stimme prägt das Hörbuch.

Tisch, Stuhl, Wasserglas, Buch und Autorin – so kennt man das Format der Lesung. Dass es auch anders geht, bewies Katharina Mevissen nun bei den Literaturtagen Lesart. Die Schriftstellerin hat das Esslinger Bahnwärter-Stipendium 2024 dazu genutzt, ihren Roman „Mutters Stimmbruch“ als Hörstück auf den Weg zu bringen. Im Kunstdruck-Centraltheater sprach sie nicht nur über ihren Roman, sondern auch darüber, wie daraus ein Hörbuch entstand, sie zeigte Illustrationen zum Buch und spielte Passagen aus dem Hörbuch ein, das von der Schauspielerin Katharina Thalbach eingesprochen wurde.

